Secondo i dati della Cna, l’export dei settori tradizionali italiani verso gli Stati Uniti si riduce del 3,7 per cento. Nonostante l’introduzione dei dazi, l’impatto sull’export sembra ancora poco evidente. L’elaborazione si riferisce a un periodo recente e riguarda specificamente le esportazioni di prodotti italiani verso il mercato statunitense. La situazione viene monitorata dagli operatori del settore.

ROMA – L’effetto dazi c’è ma non si vede sull’export italiano verso gli Stati Uniti. L’elaborazione dei dati Istat da parte dell’Area Studi e ricerche della CNA mostra che l’incremento del 7,2% delle vendite nel 2025 sul secondo mercato per il Made in Italy è stato determinato dal brillante andamento del farmaceutico che ha realizzato un balzo del 54% a 15,7 miliardi, diventando il primo settore con una quota del 22,7% sul totale dell’export negli Stati Uniti. Al netto del farmaceutico, le vendite sul mercato americano accusano una contrazione dell’1,7% (pari a 863 milioni) e le produzioni tipiche del Made in Italy registrano un calo del 3,7% (-1,3 miliardi di euro), in controtendenza rispetto al totale delle vendite all’estero che mostrano una progressione dell’1,7%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Cna: "Il Made in Italy soffre i dazi, -3,7% l'export dei settori tradizionali verso gli Usa"

Il presidente Cna Calabria Cugliari: "Preoccupazione alta. L'export costituisce una fetta importante del fatturato dell'economia calabrese" facebook