Macron fatturato record Sale a 244 milioni

Macron ha annunciato un fatturato record di 244,4 milioni di euro nel 2025, causato dalla forte domanda per le sue collezioni di abbigliamento sportivo. La crescita del 9,3% rispetto all’anno precedente deriva anche dall’espansione nei mercati asiatici e dalla campagna promozionale lanciata a inizio anno. L’azienda ha investito in nuove linee e negozi, aumentando così la propria presenza nei principali centri commerciali. La società ha reso noto che continuerà a puntare sull’innovazione.

© Ilrestodelcarlino.it - Macron, fatturato record. Sale a 244 milioni

Macron chiude il 2025 con un nuovo record di fatturato pari a 244,4 milioni di euro, in crescita del 9,3% rispetto ai 223,6 milioni del 2024. Un risultato che consolida un percorso di sviluppo continuo, con ricavi cresciuti esponenzialmente rispetto ai 10 milioni del 2004. L’EBITDA margin si attesta intorno al 21%. I primi tre mercati per vendite complessive si confermano Regno Unito, Italia e Spagna, mentre l’impronta internazionale si rafforza: oltre l’80% dei ricavi è generato fuori Italia. Particolarmente significativa la performance negli Stati Uniti, dove il primo anno completo di attività del centro di distribuzione in Connecticut ha contribuito a generare oltre 12 milioni di fatturato (foto, il Ceo Gianluca Pavanello). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Cesena Fiera chiude il 2025 in crescita: fatturato sale a 11,4 milioni e Macfrut 2026 aumenta gli espositoriCesena Fiera conclude il 2025 con risultati positivi, registrando un fatturato di 11,4 milioni di euro e un utile netto di 473 mila euro. Concesio: fatturato record (a 196,6 milioni di euro) per la Metalli Estrusi spaLa Metalli Estrusi spa di Concesio ha concluso l’anno finanziario al 30 giugno 2025 con un fatturato di 196,6 milioni di euro, segnando un nuovo record. Argomenti correlati Macron, fatturato record. Sale a 244 milioni; Macron, nel 2025 fatturato sale a 244,4 milioni di euro: boom nel mercato Usa. Macron, nel 2025 fatturato sale a 244,4 milioni di euro: boom nel mercato UsaMacron, leader nello sportswear e specialista globale nel teamwear, archivia il 2025 con un fatturato record di 244,4 milioni di euro, segnando ... teleborsa.it Macron, record di fatturato nel 2025: 244,4 milioni (+9,3%)L'azienda italiana di sportswear continua a vedere crescere il suo giro d'affari: oltre il 90% è generato all'estero ... msn.com Il record di fatturato ottenuto nel 2025 è un’ulteriore conferma della qualità del lavoro quotidiano di un team che ha enormi ambizioni”, spiega Gianluca Pavanello, ceo di Macron. Il brand italiano di abbigliamento sportivo continua a espandersi, facendo registr - facebook.com facebook