All’Antico Vinaio corre verso i 100 milioni di fatturato | Voglio continuare a costruire una storia

All’Antico Vinaio di Firenze si avvicina ai 100 milioni di euro di fatturato. Il proprietario annuncia di voler continuare a crescere e a rafforzare il marchio, ormai riconosciuto in tutto il mondo come simbolo del food italiano. La bottega storica in centro città sta diventando sempre più un punto di riferimento, con l’obiettivo di superare questa soglia già nel 2026.

L’azienda guidata da Tommaso Mazzanti accelera l’espansione e punta a raggiungere nel 2026 la soglia dei 100 milioni di euro di fatturato Da bottega storica nel cuore di Firenze a marchio globale del food made in Italy. All’Antico Vinaio continua la sua corsa e punta dritto a quota 100 milioni di euro di fatturato, traguardo che potrebbe essere raggiunto già nel 2026. A raccontarlo è Il Sole 24 Ore, in un'intervista fatta all'imprenditore fiorentino, che proprio due settimane fa ha aperto un altro punto vendita a Firenze, all'interno dell'aeroporto di Peretola. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico, il fatturato dell’azienda è cresciuto in modo esponenziale: 26 milioni nel 2022, 62 milioni nel 2024, 80 milioni nel 2025, con un obiettivo dichiarato di arrivare alla soglia simbolica dei 100 milioni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

