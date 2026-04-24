Macron annuncia | Lascerò la politica

Il presidente francese ha dichiarato che, al termine del suo secondo mandato, previsto nel 2027, lascerà definitivamente la politica. La notizia è stata resa nota in un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali progetti futuri o motivazioni. La sua decisione segna la fine della sua carriera politica dopo otto anni di incarico e ha suscitato reazioni di vario genere nel panorama politico nazionale.

Il presidente francese Emmanuel Macron (foto) ha annunciato che lascerà definitivamente la politica al termine del suo secondo mandato all’ Eliseo che scadrà nel 2027. "Non ho fatto politica prima e non la farò dopo", ha dichiarato durante un incontro con studenti della scuola franco-cipriota di Nicosia, nel quadro di una visita ufficiale a Cipro prima di partecipare al vertice europeo informale. Rispondendo alla domanda di un alunno sul perché abbia scelto di diventare presidente, Macron ha spiegato che il suo impegno politico è nato dalla volontà di realizzare le proprie idee. "Volevo che le mie idee potessero essere messe in pratica", ha detto, ricordando il suo percorso da alto funzionario, consigliere presidenziale e poi ministro, prima della creazione del proprio movimento politico e dell’elezione all’Eliseo nel 2017.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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