Macron il gallo atomico | I tempi sono cambiati La Francia annuncia la corsa al nucleare Made in Ue Video

Il presidente francese ha dichiarato che i tempi sono cambiati e ha annunciato l’avvio di una nuova corsa al nucleare in Europa. La Francia, con questa mossa, punta a rafforzare la sua capacità energetica e l’indipendenza, in un contesto di crescente attenzione alle fonti di energia. La decisione è stata comunicata attraverso un video ufficiale, senza ulteriori dettagli sul percorso politico o economico.

«È più sicuro essere temuti che amati». Emmanuel Macron conosce bene la frase, dopotutto al caro Niccolò Machiavelli ha pur dedicato la sua tesi di laurea. Forse troppa l'ammirazione, forse Monsieur le Président si è spinto oltre l'interpretazione. Forse si è montato la testa. Perché alla base dell'Île-Longue, davanti ai sottomarini nucleari, ha scandito che «I tempi sono cambiati». Traduzione: la parentesi morale è chiusa, e – a quanto pare – il fine torna a giustificare i mezzi. Il passaggio è tutt'altro che simbolico. La Francia custodisce meno di 300 testate dal 2008, la metà del picco della Guerra fredda. Sostiene il Trattato di non proliferazione, ha cessato i test nel 1996, ha smantellato gli impianti di produzione di materiali fissili.