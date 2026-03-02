Macron annuncia il rafforzamento dell’arsenale nucleare francese

Il presidente della Repubblica francese ha annunciato un aumento delle testate nucleari a disposizione della Francia, senza fornire dettagli sul numero preciso. La notizia riguarda direttamente l’arsenale nucleare del paese e segna un rafforzamento delle capacità militari. La comunicazione è stata fatta in un contesto di crescente attenzione internazionale sulle forze nucleari francesi.

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato di aver disposto un incremento del numero di testate nucleari in dotazione alla Francia. L'annuncio segna un passaggio significativo nella strategia di difesa nazionale. Con questa mossa, l'Eliseo punta a consolidare la propria capacità di dissuasione, mantenendo al contempo un margine di incertezza nei confronti di potenziali avversari. Una scelta che evidenzia un cambio di passo nella politica di sicurezza nazionale, in un contesto internazionale sempre più complesso.