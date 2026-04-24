Luxottica premio record a tutti i dipendenti | 4mila euro per 13mila lavoratori

Luxottica, azienda italiana specializzata in ottica e parte del gruppo EssilorLuxottica, ha comunicato che circa 13.000 dipendenti in Italia riceveranno un premio di risultato. La cifra massima prevista per ogni lavoratore è di 4.000 euro. La decisione riguarda i dipendenti italiani e si riferisce all’assegnazione di un bonus legato ai risultati aziendali.

Luxottica, marchio di ottica italiano parte del colosso italo-francese EssilorLuxottica, ha annunciato che i suoi dipendenti italiani riceveranno un premio di risultato che potrebbe arrivare fino a 4mila euro. Il premio fa riferimento agli obiettivi raggiunti dall’azienda nel 2025 e dovrebbe essere erogato in varie forme entro giugno 2026. Questa cifra, particolarmente elevata, è frutto di un accordo con i sindacati, che si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto nelle trattative con l’azienda. Il premio è anche l’effetto di un annata particolarmente positiva per Luxottica, definita “storica” dalla dirigenza. Il premio di risultato da 4mila euro di Luxottica.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Luxottica, premio record a tutti i dipendenti: 4mila euro per 13mila lavoratori Notizie correlate Premi fino a 4mila euro e 186 dipendenti (tutti con l’indeterminato): ecco l’azienda monzese che punA Monza, in un’azienda specializzata in automazione industriale, si sta costruendo un modello alternativo di crescita aziendale che mette al centro... Premi fino a 4mila euro e 186 dipendenti (tutti con l'indeterminato): ecco l'azienda monzese che punta sul welfarePremi fino a 4mila euro legati agli utili, turnover senza catene dorate e il sogno di un welfare partecipato tra medie imprese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Luxottica, premio record ai dipendenti: fino a oltre 4mila euro per 13mila lavoratori; Essilor Luxottica. Premio di risultato fino a oltre 4.000 euro per i dipendenti in Italia - CISL; L'azienda che darà oltre 4mila euro di premio di risultato a ogni suo dipendente; Luxottica, premio di risultato di oltre 4mila euro per i 13 mila dipendenti in Italia. Luxottica, premio record a tutti i dipendenti: 4mila euro per 13mila lavoratoriLa grande azienda italiana Luxottca ha annunciato un premio di risultato per i suoi dipendenti che può raggiungere fino a 4mila euro ... quifinanza.it Luxottica, premio record ai dipendenti: fino a oltre 4mila euro per 13mila lavoratoriUn segnale forte, che va oltre il dato economico e racconta un modello industriale preciso. EssilorLuxottica riconoscerà ai propri dipendenti in Italia un premio di risultato che può superare i 4mila ... giornalelavoce.it ++ Luxottica: premio record: fino a 4mila euro per dipendente ++ Il colosso dell’ottica Essilor-Luxottica torna a premiare i propri dipendenti in Italia con un riconoscimento che coinvolge direttamente il Piemonte. Per i circa 1.200 addetti dello stabilimento di Lau - facebook.com facebook Luxottica/ il premio base di risultato 2025 e’ di 3.090 euro lordi può arrivare fino a circa 3.723 euro lordi e circa 4.095 euro lordi se il dipendente sceglie di convertire l’importo in beni e servizi welfare. x.com