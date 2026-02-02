Premi fino a 4mila euro e 186 dipendenti tutti con l’indeterminato | ecco l’azienda monzese che pun

A Monza, un’azienda che si occupa di automazione industriale ha deciso di investire sui suoi dipendenti. Offre premi fino a 4 mila euro e impiega 186 persone tutte con contratto a tempo indeterminato. L’azienda vuole puntare su un modello di crescita diverso, più attento alle persone.

A Monza, in un’azienda specializzata in automazione industriale, si sta costruendo un modello alternativo di crescita aziendale che mette al centro il valore delle persone. Project Automation, con sede nel quartiere di San Giovanni in Provincia, ha raggiunto nel 2025 un fatturato in crescita costante e ha deciso di condividere il successo con i suoi 186 dipendenti, tutti impiegati con contratti a tempo indeterminato. L’obiettivo non è solo produrre risultati economici, ma garantire che il lavoro sia fonte di benessere, stabilità e partecipazione. Il meccanismo è semplice ma raro: ogni anno, una parte degli utili viene distribuita sotto forma di premi legati al risultato, con importi che possono raggiungere i 4. 🔗 Leggi su Ameve.eu

