Premi fino a 4mila euro e 186 dipendenti tutti con l' indeterminato | ecco l' azienda monzese che punta sul welfare

L’azienda di Monza ha deciso di premiare i propri lavoratori con fino a 4 mila euro di bonus. Sono 186 i dipendenti, tutti con contratto a tempo indeterminato, che potranno ricevere questo incentivo. Il direttore ha spiegato che il profitto serve, ma il benessere dei dipendenti è fondamentale. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita in ufficio, perché il lavoro non deve diventare solo fatica.

Premi fino a 4mila euro legati agli utili, turnover senza catene dorate e il sogno di un welfare partecipato tra medie imprese. Ecco come si lavora alla Project Automation "Il profitto è ossigeno, ma l'azienda è anche il posto dove si passa gran parte della propria vita e non deve abbassarne la qualità". Parte da questo principio.

