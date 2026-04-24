Lutto a Santo Stefano del Sole morto Michele Langastro | guidò la Comunità Montana Serinese Solofrana

A Santo Stefano del Sole si è verificato un lutto dopo la morte di Michele Langastro, che aveva guidato la Comunità Montana Serinese Solofrana. Sono stati i figli a chiamare le forze dell'ordine, preoccupati per non aver ricevuto risposta alle numerose telefonate durante la mattinata. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, ancora sconvolta dalla perdita improvvisa. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Sono stati i figli a dare l'allarme, nella tarda mattinata, dopo ore di telefonate rimaste senza risposta. Quando i vigili del fuoco hanno forzato la porta dell'appartamento di via Turci, a Santo Stefano del Sole, Michele Langastro era già morto. Aveva 62 anni ed era stato per lungo tempo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Colpo notturno a Santo Stefano del Sole: la banda agisce con destrezzaSono circa le 20 quando quattro figure vestite di nero attraversano le campagne di Santo Stefano del Sole. Sospensione idrica a Santo Stefano del Sole: scuole chiuse il 9 aprileSanto Stefano del Sole – Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata di giovedì 9 aprile 2026 nel territorio comunale di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lutto fra i vigili del fuoco vicentini: cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Stefano Caon; L’ultimo saluto a Paola. Lacrime e commozione; La primavera delle elezioni, ecco i 18 Comuni che vanno al voto; Lutto nei vigili del fuoco vicentini: trovato senza vita l’assistente capo Stefano Caon. Lutto a Santo Stefano d’Aveto, è morto il sindaco Roberto ParetiSanto Stefano d’Aveto – Lutto in val d’Aveto. Si è spento a soli 58 anni il primo cittadino Roberto Pareti. Conviveva da alcuni mesi con una malattia. Da qualche tempo era ricoverato all’hospice di ... ilsecoloxix.it GAMEDAY Semifinali Playoff - Gara 2 Pol. Toriello 21:45 Santo Stefano del Sole (AV) #AvellinoBoars #LikeABoar facebook