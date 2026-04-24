L' urlo del PalAntenore strozzato dalla forza di Brescia | si va alla bella

Nella sfida tra le due squadre di pallavolo femminile, il PalAntenore ha assistito a un match intenso che si è concluso con la vittoria di Brescia, portando la serie alla decisiva partita di lunedì 27 aprile a Montichiari. La partita ha visto un pubblico numeroso e appassionato, con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo sul campo. La sfida finale determinerà chi accederà alla serie A1.

Si deciderà tutto lunedì 27 aprile a Montichiari chi avrà il privilegio di conquistare la promozione nel campionato di volley femminile di serie A1. Fischio d'inizio alle 20. Dopo la vittoria di gara 1 l'Alta Fratte stasera 24 aprile in un PalAntenore di Padova pieno in ogni ordine di posto, ha.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Basket femminile, Serie A1: Sassari espugna Brescia e forza alla bella la semifinale playoutServirà gara-3 per decidere chi tra Brixia Brescia e Dinamo Sassari potrà festeggiare la salvezza diretta: dopo il successo lombardo in gara-1, le... Banca Annia, sabato al PalAntenore arriva BresciaLa striscia di vittorie consecutive e l’imbattibilità per la Banca Annia potrebbe essere anche motivo di pressione, ma Rondinelli assicura che non è...