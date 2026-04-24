Lupi uccisi nel parco nazionale d' Abruzzo | Torto M5S presenta un' interpellanza al ministro dell’Ambiente

Un’interpellanza è stata presentata da una deputata del Movimento 5 Stelle al ministro dell’Ambiente riguardo alla morte di diversi lupi nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nelle zone vicine. La richiesta si concentra sulla vicenda di alcuni animali uccisi nel parco e nelle aree circostanti. La politica ha deciso di intervenire per chiedere chiarimenti sul fatto.

Un’interpellanza al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è stata presentata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Daniela Torto in merito alla strage di lupi nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e nelle aree limitrofe.Almeno 18 gli.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Il Wwf sui lupi uccisi nel parco nazionale d'Abruzzo: "Deriva criminale inaccettabile in un Paese civile"Il Wwf Italia esprime profonda e crescente preoccupazione per la notizia del rinvenimento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del... Abruzzo, strage silenziosa: 12 lupi uccisi con veleno nel cuore del parcoUn’ondata di violenza indiscriminata sta colpendo la fauna selvatica in Abruzzo, dove negli ultimi quindici giorni sono stati individuati almeno... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 10 lupi uccisi nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Il bilancio si aggrava: altri lupi trovati morti nel territorio del Parco; Strage di lupi nel Parco d'Abruzzo: trovati morti 10 esemplari, ipotesi avvelenamento; 10 lupi uccisi nel Parco nazionale d’Abruzzo. Enpa al Governo: Fermate il declassamento, dopo la strage servono sanzioni davvero efficaci. Strage lupi nel Parco Nazionale, Monaco (Avs): convocare subito la Commissione AmbienteL’Aquila, 24 aprile-L’aggravarsi della strage di lupi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con il bilancio drammatico di 18 esemplari uccisi, richiede una presa di posizione immediata del C ... corrierepeligno.it Abruzzo, strage di lupi nel Parco Nazionale: allerta avvelenamenti per il ponte del 25 aprileEmergenza nel Parco Nazionale d’Abruzzo: 18 lupi uccisi dal veleno alla vigilia del 25 aprile. Indagano i Carabinieri Forestali ... abruzzo.cityrumors.it In Abruzzo è strage di lupi. Diciotto esemplari uccisi quasi certamente con il veleno nell'arco di una decina di giorni. Le prime cinque carcasse vengono scoperte il 15 aprile nel perimetro del Parco, comune di Alfedena. Due giorni dopo, altri 5 lupi vengono r facebook Il presidente del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giovanni Cannata, ringrazia il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per le parole di condanna sui recenti ritrovamenti di animali selvatici uccisi - 18 lupi, 3 volpi x.com