Il Wwf sui lupi uccisi nel parco nazionale d' Abruzzo | Deriva criminale inaccettabile in un Paese civile

Il Wwf Italia ha annunciato di aver trovato cinque lupi morti ad Alfedena, vicino al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, portando il totale delle carcasse rinvenute a dieci. Nei giorni precedenti, erano stati trovati altri cinque esemplari senza vita nella zona di Pescasseroli. L’organizzazione ha definito l’accaduto come una deriva criminale inaccettabile in un Paese civile. La notizia ha suscitato reazioni di preoccupazione e condanna.

Il Wwf Italia esprime profonda e crescente preoccupazione per la notizia del rinvenimento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che si aggiungono ad altri cinque esemplari trovati senza vita nei giorni scorsi a Pescasseroli, nel cuore.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Cinque lupi morti nel Parco d’Abruzzo, ipotesi avvelenamento: “Deriva criminale inaccettabile”. Sono dieci in pochi giorniCinque lupi trovati morti nel perimetro del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, probabilmente avvelenati. Dieci lupi avvelenati nel Parco nazionale d'Abruzzo, il Wwf: "Uno dei più gravi crimini di natura nell'ultimo decennio"Il Wwf Italia esprime “profonda e crescente preoccupazione” per la notizia del rinvenimento di cinque lupi morti ad Alfedena, nell’area contigua del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 10 lupi uccisi nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; Dieci lupi morti tra Abruzzo e Lazio, l’allarme del WWF: Avvelenamento atto vile, rischio per biodiversità e sicurezza; A Cepagatti un convegno per discutere del problema dei lupi e della convivenza con l'uomo; Strage di lupi tra Abruzzo e Toscana: l'allarme del WWF. Il Wwf sui lupi uccisi nel parco nazionale d'Abruzzo: Deriva criminale inaccettabile in un Paese civileL'associazione animalista e ambientalista: Uno dei più gravi crimini degli ultimi 10 anni, il declassamento dello stato di protezione del lupo incentiva il bracconaggio ... ilpescara.it Dieci lupi avvelenati nel Parco d’Abruzzo: strage senza precedenti, WWF accusa deriva criminaleAnimali trovati morti tra Pescasseroli e Alfedena: Uno dei più gravi crimini di natura degli ultimi 10 anni. Indagini in corso, rischio bracconaggio in aumento ... giornalelavoce.it Torna la Primavera delle Oasi, il grande appuntamento del WWF che ogni anno coinvolge migliaia di persone da nord a sud in tutta Italia. dal 25 aprile al 2 giugno un lungo calendario di eventi animerà le nostre oltre 100 Oasi! La Primavera delle Oasi è un i facebook Il Presidente #WWF Italia Luciano Di Tizio ha aperto il primo convegno nazionale dedicato al recupero della fauna selvatica WWF #Lipu. "Una rete preziosa che si basa soprattutto sul volontariato. È giunto il momento che la politica ne riconosca il valore e facc x.com