Lupi alle porte della città nuovo avvistamento in zona Ospedaletto La Forestale | Nessun pericolo per l' uomo

Nella zona Ospedaletto, alle porte della città, è stato segnalato un nuovo avvistamento di un lupo. La Forestale ha confermato che non ci sono rischi per le persone. Osservare un lupo tra campi e strade della prima periferia di Forlì sta diventando una situazione frequente, più che un episodio isolato.

Vedere un lupo muoversi tra i campi e le strade della prima periferia forlivese non è più un evento eccezionale, ma una realtà con cui i cittadini si confrontano sempre più spesso. L'ultima segnalazione in ordine di tempo risale alla serata di ieri, mercoledì 22 aprile: intorno alle ore 20, un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Attenti al lupo, avvistamenti a Fano e Pesaro Notizie correlate Leggi anche: VIDEO | Lupo in giro alle porte della città, altro caso di avvistamento Benevento, incidente alle porte della città: ferite tre donneTempo di lettura: < 1 minutoUn incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Bachelet, a Benevento. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lupi alle porte della città, nuovo avvistamento in zona Ospedaletto. La Forestale: Nessun pericolo per l'uomo; Lupi alla periferia di Novi, un cane e un gatto sbranati dal branco; Morte lupi: Regione parte civile; Due lupi avvistati a ridosso dell’abitato di Agnone, controlli di Forestali e Municipale. Lupi alle porte di Monteprandone: il sindaco Loggi firma l’ordinanza, vietato lasciare qualsiasi scarto organico fuori dai bidoniMONTEPRANDONE A causa della presenza di esemplari di lupi nel territorio comunale di Monteprandone il sindaco Sergio Loggi ha emesso un’ordinanza sindacale sui comportamenti da tenere in caso di ... corriereadriatico.it Due lupi alle porte della città. Avvistati nei campi di San TomèSempre più frequenti gli avvistamenti di lupi. Lunedì verso alle 11 in via Tommaso Tamberlicchi a San Tomè, nella periferia forlivese, una coppia di predatori si aggirava nei campi circostanti. Ad ... ilrestodelcarlino.it Almeno 18 lupi trovati morti nel Parco d’Abruzzo: le analisi iniziano a chiarire cosa è successo. Secondo i primi risultati, sarebbero stati uccisi con bocconi di carne avvelenati con pesticidi, sostanze facilmente reperibili e altamente tossiche. https://kodmi.it/1x5 - facebook.com facebook Lupi avvelenati, interviene il Ministro x.com