Benevento incidente alle porte della città | ferite tre donne

Nel primo pomeriggio di oggi a Benevento, in via Bachelet, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre donne. L’incidente ha causato ferite alle donne coinvolte, che sono state soccorse dai sanitari presenti sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.

Un incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Bachelet, a Benevento. Tre giovani donne sono rimaste ferite con traumi. Il sinistro è avvenuto alle ore 13,30 circa all'ingresso della città con tre auto provenienti da fuori città che si apprestavano ad impegnare la grande rotonda che indirizza il traffico verso via Paolella, via Ariella e via Aldo Moro. Per cause ancora in corso di accertamento, in un tamponamento a catena si sono scontrate una Dacia, una Opel e una Fiat 500. Tutte le giovani coi volte viaggiavano sulla Fiat e la più grave è sembrata la conducente 22enne, mentre le altre due ragazze, entrambe 20enni, accusavano forti traumi che per una sono state tali da sembrare compromettere la mobilità.