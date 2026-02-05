VIDEO | Lupo in giro alle porte della città altro caso di avvistamento

Un nuovo avvistamento di un lupo a pochi chilometri dal centro di Arezzo. Questa volta il branco è stato notato nella zona di San Firenze, una frazione collinare. I cittadini hanno filmato il animale mentre circolava vicino alle case, suscitando preoccupazione tra la gente. La zona, che si trova a breve distanza dal cuore della città, torna al centro dell’attenzione per la presenza di questo predatore.

Ancora un caso di avvistamento di lupo ad Arezzo. Stavolta la location del video, realizzato da dei cittadini a bordo di una macchina, è la zona della frazione collinare di San Firenze, situata a pochi minuti dal centro storico. L'animale si aggirava da solo di notte e all'arrivo del veicolo si è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su Lupo Arezzo

Nelle vicinanze di Bologna, nel parco di Villa Ghigi, è stato avvistato un lupo, come confermato dalle segnalazioni ricevute dal Comune.

Il 8 gennaio 2026 è stato segnalato un avvistamento di un lupo nel Parco di Villa Ghigi a Bologna.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lupo Arezzo

Argomenti discussi: Un Lupo in giro per le campagne di Roncopascolo - Video; Lupo in pieno centro a Rovereto: c’è la conferma da parte degli zoologi del Muse; Un video con il lupo a spasso per Rovereto; Ho visto un lupo nel centro di Rocca.

VIDEO | Lupo in giro alle porte della città, altro caso di avvistamentoAncora un caso di avvistamento di lupo ad Arezzo. Stavolta la location del video, realizzato da dei cittadini a bordo di una macchina, è la zona della frazione collinare di San Firenze, situata a ... arezzonotizie.it

Due esemplari di lupo cecoslovacco in giro per Siracusa, interviene il servizio randagismoDue cane lupo cecoslovacco sono stati nelle ultime ore i protagonisti di decine di segnalazioni di avvistamento, a Siracusa. Dalla ciclabile Maiorca alla Pizzuta, sono stati notati e le foto sono fini ... siracusaoggi.it

Asilo nido Intercomunale "Le piccole Impronte". Progetto "Il Lupo che voleva fare il giro del mondo". Nepal facebook

Un Lupo in giro per le campagne di Roncopascolo - Video x.com