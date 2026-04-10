Un politico ungherese, che in passato ha lavorato a stretto contatto con il premier, sta attirando l’attenzione per aver preso di mira il governo in carica. La sua attività politica e le dichiarazioni pubbliche hanno suscitato discussioni sulla possibilità di influenzare il panorama politico del paese, considerato che il suo ruolo potrebbe portare a una svolta dopo oltre un decennio di amministrazione dell’attuale primo ministro.

Il leader dell’opposizione ungherese Péter Magyar potrebbe mettere la parole fine ai sedici anni di governo del primo ministro Viktor Orbán. Magyar, comparso sulla scena politica nel 2024, guida il partito di opposizione Tisza, che ora ha un vantaggio a doppia cifra sul partito Fidesz di Orbán nella maggior parte dei sondaggi. (ANSA FOTO) – Notizie.com Magyar è considerato un ex “insider”, poiché faceva parte della cerchia di Orbán ma se ne è allontanato dopo uno scandalo politico che ha coinvolto la sua ex moglie. Magyar ha accusato il governo di corruzione e ha galvanizzato gli elettori concentrandosi su temi come l’inflazione e la sanità. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - L’uomo che sussurrava a Viktor Orbán: la scalata di Péter Magyar, l’ex insider diventato il peggior incubo del premier

Ungheria: l’ascesa di Péter Magyar, l’insider che scuote OrbánPéter Magyar, ex funzionario statale, sta guidando il movimento Tisza verso una possibile vittoria nelle elezioni parlamentari del 12 aprile,...

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