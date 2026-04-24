Nella zona di Lungosavena è stato approvato un aggiornamento sulla convenzione per il lotto 2 bis dell’asse. La responsabilità della realizzazione del progetto passa ora a una nuova azienda, Fer. Questo cambiamento riguarda la gestione e la realizzazione delle opere previste nell’accordo precedente. L’iter amministrativo si è concluso con l’approvazione di questa modifica, che definisce le nuove modalità di realizzazione del tratto stradale.

Approvato l’aggiornamento della Convenzione per la realizzazione del lotto 2 bis dell’asse Lungosavena. A parlarne una nota del Comune di Castenaso e di Città metropolitana: "Il Consiglio metropolitano ha approvato all’unanimità dei votanti, lo schema di atto di aggiornamento, mediante sostituzione, della Convenzione per la realizzazione del lotto 2 bis fra Città metropolitana di Bologna, Regione, Comune di Bologna, Comune di Castenaso e Fea srl. Il lotto 2 bis è uno dei due lotti non ancora realizzati dell’infrastruttura che collega l’alta valle del Savena (Monghidoro) con la Trasversale di Pianura (Granarolo dell’Emilia) e di cui fa parte anche il Nodo di Rastignano, di cui è stato inaugurato da pochi mesi il secondo e ultimo stralcio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lungosavena, cambia il progetto: la realizzazione passa in capo a Fer

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