Prysmian firma contratto per la realizzazione del progetto Eastern green link 4

Prysmian ha firmato un nuovo contratto con Sp energy networks e National Grid Electricity Transmission per realizzare l’Eastern green link 4, un progetto di interconnessione energetica tra Italia e Gran Bretagna. L’azienda italiana si impegna a costruire le infrastrutture necessarie per collegare le reti elettriche dei due paesi, rafforzando così il flusso di energia tra l’Europa e il Regno Unito. La firma arriva in un momento chiave per lo sviluppo di nuove reti e per migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Prysmian firma il contratto per la realizzazione del progetto Eastern green link 4. Il contratto è stato firmato con il business Transmission di Sp energy networks e national grid electricity transmission plc, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in Gran Bretagna, per la realizzazione del progetto di interconnessione energetica Eastern green link 4 (Egl4). Prysmian – che era stata selezionata come preferred bidder per il progetto a settembre 2025 – fa presente che il valore del contratto è di oltre 2,3 miliardi di euro. Il progetto entrerà ora nel backlog di Prysmian. L’ Eastern green link 4 è una nuova connessione elettrica ad alta tensione in corrente continua (Hvdc) che collegherà Fife, in Scozia, con Norfolk, in Inghilterra, trasmettendo fino a 2 GW (Gigawatt) di energia rinnovabile pulita, sufficienti ad alimentare circa 2 milioni di abitazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prysmian firma contratto per la realizzazione del progetto Eastern green link 4 Approfondimenti su Eastern green link 4 WWE: Chelsea Green rivela la durata del nuovo contratto Chelsea Green, ex campionessa femminile degli Stati Uniti, ha recentemente condiviso dettagli sul suo nuovo contratto con la WWE. Di quanto aumenta lo stipendio dei metalmeccanici con la firma del nuovo contratto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Eastern green link 4 Argomenti discussi: Sanofi, ricavi a 43,6 miliardi in crescita del 6,2% nel 2025; Eni in luce con il rincaro del greggio e la vendita del 10% del Progetto Baleine a Socar. Prysmian: firma contratto da 2,3 mld per realizzazione Eastern Green Link 4(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 feb - Prysmian ha firmato il contratto con il business Transmission di Sp Energy Networks e National Grid ... ilsole24ore.com Prysmian firma contratto da 2,3 miliardi di euro per progetto elettrico UKInvesting.com -- Il produttore italiano di cavi Prysmian ha firmato un contratto del valore di oltre 2,3 miliardi di euro con SP Energy Networks e National Grid per costruire un collegamento elettrico ... it.investing.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.