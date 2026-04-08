Cattolica verso la realizzazione del salotto urbano il progetto alla Regione per ottenere il finanziamento

È in corso una richiesta di finanziamento alla Regione per trasformare via Bovio in un salotto urbano. Il progetto prevede la realizzazione di uno spazio più verde e sicuro, ispirato a un boulevard marittimo, con il rifacimento del tappeto centrale e l’installazione di nuovi arredi, illuminazione pubblica e panchine. L’obiettivo è rendere l’area più accogliente e fruibile per i cittadini.

Via Bovio come un salotto urbano che richiama un “boulevard marittimo”, più verde, sicuro e sostenibile, con lo storico tappeto centrale, tra nuovi arredi, illuminazione pubblica e panchine. Nuovo step sul percorso di realizzazione dell’Hub urbano Centro, il primo di Cattolica. La Sindaca Franca. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Hub urbano allargato, il Comune invia la candidatura del progetto alla RegioneNel rispetto delle tempistiche stabilite, il Comune di Copparo ha presentato la richiesta alla Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento dell’hub... Hub Urbano, il progetto in Regione: "Hanno aderito ottanta attività"Nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite, il Comune ha presentato la richiesta alla Regione Emilia-Romagna per il riconoscimento dell’Hub...