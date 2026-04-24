Lunga vita ai rifiuti nucleari

Da linkiesta.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diversi progetti di centrali nucleari stanno puntando a riutilizzare i rifiuti radioattivi come combustibile. Tra le aziende coinvolte ci sono start-up innovative e compagnie storiche del settore, che stanno sviluppando tecnologie per sfruttare i materiali di scarto come risorsa energetica. Queste iniziative riflettono un crescente interesse nel settore nucleare di trasformare i rifiuti in elementi utili per la produzione di energia.

Molte start-up si stanno concentrando su progetti di centrali nucleari che usino i rifiuti come carburante, per esempio TerraPower di Bill Gates, e lo stesso stanno facendo compagnie storiche come Hitachi e Westinghouse. Questi reattori aspettano gli investitori, mentre gli investitori aspettano i politici. Come mai? Qualunque cosa riguardi il nucleare è ostacolata da regolamenti complessi, che si fanno ancor più complicati nel caso della gestione dei rifiuti. E chi si occupa di scrivere le regole non è preparato al riciclaggio. Attualmente viene consentito di riutilizzare una volta le barre di carburante in una centrale di riciclaggio, ma siamo ben lontani dal ciclo chiuso di un reattore autofertilizzante.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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