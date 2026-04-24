Diversi progetti di centrali nucleari stanno puntando a riutilizzare i rifiuti radioattivi come combustibile. Tra le aziende coinvolte ci sono start-up innovative e compagnie storiche del settore, che stanno sviluppando tecnologie per sfruttare i materiali di scarto come risorsa energetica. Queste iniziative riflettono un crescente interesse nel settore nucleare di trasformare i rifiuti in elementi utili per la produzione di energia.

Molte start-up si stanno concentrando su progetti di centrali nucleari che usino i rifiuti come carburante, per esempio TerraPower di Bill Gates, e lo stesso stanno facendo compagnie storiche come Hitachi e Westinghouse. Questi reattori aspettano gli investitori, mentre gli investitori aspettano i politici. Come mai? Qualunque cosa riguardi il nucleare è ostacolata da regolamenti complessi, che si fanno ancor più complicati nel caso della gestione dei rifiuti. E chi si occupa di scrivere le regole non è preparato al riciclaggio. Attualmente viene consentito di riutilizzare una volta le barre di carburante in una centrale di riciclaggio, ma siamo ben lontani dal ciclo chiuso di un reattore autofertilizzante.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Lunga vita ai rifiuti nucleari

Cina Lancia il Reattore che Brucia Scorie Nucleari con Efficienza 100 Volte Superiore

Notizie correlate

Leggi anche: Lunga vita ai Mutoid

Leggi anche: Candlelight: lunga vita alle leggende del rock. Il tributo ai Queen

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Atomo fuggente | Lunga vita ai rifiuti nucleari.

L’AI si occupa dei rifiuti: il più grande progetto di riciclaggio negli Stati Uniti estenderà la vita utile della discarica per i residenti della VirginiaSoutheastern Public Service Authority of Virginia collabora con AMP per il trattamento dei rifiuti solidi municipali, l'aumento del riciclaggio e dei tassi di deviazione dalle discariche PORTSMOUTH, ... 01net.it

L'AI si occupa dei rifiuti: il più grande progetto di riciclaggio negli Stati Uniti estenderà la vita utile della discarica per i residenti della VirginiaPartendo da un progetto pilota di quasi due anni a Portsmouth, che ha visto un sistema AMP ONE™ in grado di trattare fino a 150 tonnellate di rifiuti solidi municipali (MSW) raccolti ogni giorno a ... ansa.it