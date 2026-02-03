Lunga vita ai Mutoid

La tribù dei Mutoid ha festeggiato 33 anni a Santarcangelo. Da oltre tre decenni, trasformano rottami e scarti in opere d’arte e spettacoli. Le loro macchine sputafuoco e le sculture di ferro attirano ogni volta centinaia di curiosi. I Mutoid rifiutano il consumismo e vivono di arte e creatività, mantenendo vivo un modo di vivere alternativo e provocatorio.

Macchine sputafuoco, sculture incredibili e rifiuto del consumismo. Tutto questo è la tribù del ferro, i Mutoid, che dal 1990 vivono a Santarcangelo, in Romagna. Scapparono dall’Inghilterra, perché la polizia mise duramente nel mirino i loro rave party; dopo un peregrinare per l’Europa si stabilirono qui, non lontano da Rimini. Questo gruppo di artisti – perché questo sono – ha così creato una ‘repubblica a parte’, un mondo nuovo dove creare appunto sculture e rifiutare i tempi moderni. Si sono via via integrati, dopo la diffidenza e i timori iniziali, hanno messo su famiglia, fatto figli e qualcuno è diventato nonno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su Mutoid Tribù

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mutoid Tribù

