Candlelight | lunga vita alle leggende del rock Il tributo ai Queen

Il 17 aprile, al Teatro San Leonardo di via San Vitale a Bologna, si terrà un evento dedicato al rock con il tributo ai Queen. La serata si svolgerà in due momenti, offrendo l’occasione di ascoltare brani di una delle band più influenti della storia del genere. Candlelight organizza questo appuntamento per celebrare le leggende del rock e la musica dei Queen.

Candlelight: lunga vita alle leggende del rock e il tributo ai Queen. Appuntamento al Teatro San Leonardo di via San Vitale a Bologna il 17 aprile in due momenti. I concerti Candlelight sono un'esperienza musicale e multi-sensoriale in luoghi illuminati dalla luce confortante delle candele.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Gli Zenith One in concerto con un tributo alle leggende del rockSabato 7 febbraio, al Nerd di Forlimpopoli, torna protagonista la grande musica rock con un omaggio speciale degli Zenith One.

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