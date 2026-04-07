Strade da vergogna Via Albertini piena di crateri lunari Via Torresi non scherza

Le strade di Ancona presentano numerosi crateri e buche profonde, in particolare in via Albertini e via Torresi. Le condizioni delle strade sono state descritte come estremamente dissestate, con buche che ricordano crateri lunari. La presenza di queste falle nel manto stradale ha suscitato numerose segnalazioni da parte dei residenti. La situazione ha reso difficile la circolazione e sollevato preoccupazioni sulla manutenzione delle vie cittadine.

Quelli della missione Artemis avrebbero potuto risparmiare tempo, spazio e fatica. Per vedere crateri come comanda, sarebbero potuti venire ad Ancona. Quelli che abbiamo scoperto in via Albertini, Baraccola, zona di grande scorrimento e centri commerciali, non hanno nulla da invidiare alla crosta lunare. Una cosa mai vista: un budello di asfalto, quello che tanto per intenderci scorre davanti a Prenatal, completamente tappezzato di buche. Un saliscendi impressionante. Le piogge degli ultimi giorni hanno contribuito a peggiorare la situazione. Siamo andati a toccare con mano un quadro desolante un paio di giorni fa, quando ancora le buche, profonde centimetri, erano colme d’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Strade da vergogna. Via Albertini piena di crateri "lunari". Via Torresi non scherza "Strade, ormai è uno slalom tra i crateri"Nonostante gli investimenti annunciati dal sindaco e i recenti lavori in via Muzza Corona (che collega Piumazzo al capoluogo), "permane un’emergenza... Leggi anche: Romina Lunari, chi è la moglie di Mario Biondi, dopo 10 figli da 4 relazioni Argomenti più discussi: Strade da vergogna. Via Albertini piena di crateri lunari. Via Torresi non scherza; Buche in ogni zona e asfalto che cede: Bari, l’emergenza strade col maltempo; Sos strade, la segnalazione di un cittadino: Intervenite seriamente, basta con i rattoppi inutili; Via delle Palme, Comitati Civici Palermo: ''Strada pericolosa tra Mondello e Addaura''. Traffico da incubo per il ritorno di Pasquetta: strade per Cagliari bloccate x.com Disagi sulle principali strade regionali: code e rallentamenti dal Garda all’A22. - facebook.com facebook