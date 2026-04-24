Lumellogno i bagni del campo sportivo cadono già a pezzi | la denuncia dei 5 Stelle

A pochi anni dalla loro inaugurazione, i bagni del campo sportivo di Lumellogno presentano evidenti segni di deterioramento. Le piastrelle si staccano dalle pareti, ci sono evidenti tracce di incuria e alcune aree risultano inaccessibili. La struttura, realizzata con fondi pubblici, si trova già in uno stato di abbandono, rendendo alcuni servizi igienici parzialmente inutilizzabili. La situazione è stata segnalata dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle.

Piastrelle che si staccano dalle pareti, segni di incuria e problemi di accessibilità. Nonostante siano stati realizzati solo pochi anni fa con fondi pubblici, i nuovi servizi igienici del campo sportivo di Lumellogno versano già in condizioni di degrado e sono in parte inutilizzabili. A.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Il campo sportivo Raciti di Siderno versa nel degrado, la denuncia del movimento Il FaroIl grave stato di abbandono in cui versa il campo sportivo Filippo Raciti di Siderno è al centro del duro intervento del movimento politico Il Faro. Leggi anche: Orari impossibili e niente bagni: la denuncia dei sindacati sul trasporto urbano