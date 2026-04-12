Il campo sportivo Raciti di Siderno versa nel degrado la denuncia del movimento Il Faro

Il campo sportivo Raciti di Siderno si trova in condizioni di evidente abbandono, con erbacce alte e strutture danneggiate. La situazione è stata segnalata dal movimento Il Faro, che ha denunciato pubblicamente il mancato intervento per la manutenzione e la sicurezza dell’area. La struttura, utilizzata per attività sportive, appare trascurata e priva di interventi di recupero da tempo.

Il grave stato di abbandono in cui versa il campo sportivo Filippo Raciti di Siderno è al centro del duro intervento del movimento politico Il Faro.Un impianto sportivo che “per anni ha rappresentato il fiore all’occhiello non solo della Locride, ma dell’intera regione”, si sottolinea in una nota.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Degrado e pericoli nel campetto sportivo di via Roccamorice: la denuncia dell'ex consigliere Di Paolo[FOTO]La rete e i tubi sono stati divelti e ci sono quadri elettrici attivi esposti alla mercé di chiunque; la struttura si trova poco distante dal campus... Lungomare di Siderno ferito dal ciclone, Il Faro: “Emergenza già nel 2017Siderno, 9 febbraio 2026 – Il lungomare della cittadina calabrese è duramente provato dal recente ciclone Harry, riaprendo una ferita che, secondo il...