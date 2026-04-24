L’Umbria scommette sulla zona economica speciale per rilanciare il 95% delle imprese

In Umbria, si punta a sfruttare la Zona Economica Speciale come strumento per favorire la ripresa delle imprese locali. La Zes viene vista come un’opportunità per supportare in modo concreto il 95% delle aziende della regione, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. L’obiettivo dichiarato è trasformare questa iniziativa in un motore di crescita per il tessuto economico regionale.

Zes Umbria, l’occasione per trasformare la sigla in sviluppo grazie all’intraprendenza delle piccole e medie imprese.È quanto emerso da un confronto vero, non rituale, con una sala piena e un’attenzione alta, al Centro congressi della Camera di Commercio dell’Umbria, dove si è svolto il convegno.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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