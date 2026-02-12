Remigrazione | domani Cgil e Anpi scendono in piazza

Domani sera a Genova, alle sette, Cgil e Anpi scendono insieme in piazza. La manifestazione si concentra sulla questione della “remigrazione”, un argomento caldo legato a una proposta di legge di CasaPound sull’immigrazione. Centinaia di persone sono attese per ascoltare e far sentire la propria voce su un tema così delicato.

Adesioni di Pd e Avs. In serata incontro in città in luogo non reso noto Domani alle 19 a Genova è in programma un incontro dedicato alla cosiddetta “remigrazione”, tema al centro di una proposta di legge presentata da CasaPound in materia di immigrazione. Il luogo dell’iniziativa non è stato reso noto dagli organizzatori, ma sarà pubblicato domani sui canali social. In vista dell’appuntamento, Cgil Genova e Anpi Genova hanno annunciato un presidio di protesta per venerdì 13 febbraio alle 17 in largo Sandro Pertini. Le due organizzazioni definiscono la proposta di legge "contraria ai principi costituzionali", ritenendola "intrisa di contenuti razzisti, xenofobi e discriminatori".🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su Remigrazione Genova

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Remigrazione Genova

Argomenti discussi: Lucca tra remigrazione, polemiche e antifascismo; La Cgil a Gallarate la città del Remigration: No all'esclusione. I diritti avanzano quando si è uniti; Genova, il venerdì del convegno dell'Ice all'italiana, mentre ARCI si muove in direzione ostinata e contraria; Gazebo della Remigrazione anche a Porto Viro: raccolta firme in città il 14 e 15 febbraio.

Remigrazione, scatta la protesta: Cgil e Anpi domani in piazzaAppuntamenti in largo Pertini alle 17. I sindacati e i partigiani denunciano: Contenuti razzisti e xenofobi, una proposta di legge contraria ai principi della nostra Costituzione ... lavocedigenova.it

Remigrazione, il presidio di Anpi e Cgil: Proposta di legge contraria ai principi costituzionaliRemigrazione, il presidio di Anpi e Cgil: Proposta di legge contraria ai principi costituzionali ... msn.com

Cgil e Anpi contro la “remigrazione”: «Proposta incostituzionale», presidio domani alle 17 genovaquotidiana.com/2026/02/12/cgi… x.com

A Torino gli antifascisti dimostrano ancora una volta a chi appartiene il monopolio della violenza impunita in Italia. I parlamentari che ieri hanno occupato la sala conferenze della Camera per boicottare la remigrazione, domani cosa diranno - facebook.com facebook