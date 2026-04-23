In piazza del Gesù Nuovo a Napoli, rappresentanti di Cgil, Anpi e Rete No Kings hanno tenuto una conferenza stampa per comunicare due giornate di mobilitazione previste il 24 e 25 aprile. L'iniziativa si concentra sulla protesta contro la remigrazione e le derive fasciste. La manifestazione coinvolge diverse organizzazioni e si svolge nel centro storico della città.

Cgil, Anpi e Rete No Kings hanno tenuto una una conferenza stampa in piazza del Gesù Nuovo a Napoli per annunciare due giornate di mobilitazione il 24 e il 25 aprile. Venerdì pomeriggio, alle 16.30, un presidio in piazza Carlo III protesterà contro il convegno sulla proposta di legge riguardante “la remigrazione”, in programma al Millennium Gold Hotel di Napoli alla presenza di esponenti di Casapound, Lega e Fratelli d’Italia, tra cui il consigliere regionale Gennaro Sangiuliano e il senatore Gianluca Cantalamessa. Sabato, invece, un corteo partirà da piazza Garibaldi per raggiungere piazza del Plebiscito in occasione delle celebrazioni della Liberazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

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No Kings, Cgil e Anpi a Napoli: In piazza contro remigrazione e derive fasciste

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