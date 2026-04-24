L’ultimo miglio del Dl | voto alla Camera e subito nuovo testo

Oggi si chiude la fase finale del decreto Sicurezza alla Camera, con il voto sul testo definitivo. Si tratta dell’ultima tappa di una lunga sequenza di provvedimenti, che ha visto approvazioni e modifiche nel corso del tempo. Il nuovo testo sarà immediatamente sottoposto a ulteriori esami, e gli esiti finali restano ancora da definire. La discussione si svolge in un quadro di continui aggiornamenti e decisioni successive.

Pasticciaccio brutto Alle 11.30 previsto l’ok dell’Aula, poi il consiglio dei ministri. Il presidente della Consulta: «La legge potrà essere esaminata». La scelta di tirare dritto per non ammettere l’errore, ma sarà in vigore tra mesi Pasticciaccio brutto Alle 11.30 previsto l’ok dell’Aula, poi il consiglio dei ministri. Il presidente della Consulta: «La legge potrà essere esaminata». La scelta di tirare dritto per non ammettere l’errore, ma sarà in vigore tra mesi Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. È l’ultimo atto della saga dei decreti Sicurezza, l’originale e il suo correttivo, che si chiuderà oggi ad esiti ancora parzialmente incerti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’ultimo miglio del Dl: voto alla Camera e subito nuovo testo Notizie correlate Riccardo Magi sparge cannabis sul testo del dl Sicurezza e la cede, polemiche dopo la provocazione alla CameraRiccardo Magi, segretario di +Europa, si è presentato alla Camera dei Deputati con un vasetto al cui interno c’erano 5-6 grammi di cannabis. Dl Sicurezza, proteste delle opposizioni alla Camera: “Avete toccato il fondo. Fermatevi, testo incostituzionale”Le opposizioni chiedono la convocazione della conferenza dei capigruppo affinché “governo e maggioranza chiariscano quale sarà la soluzione” sul... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: PNRR Cultura, l’ultimo miglio dei cantieri digitali; Ex Stoppani, al via l’ultimo miglio verso la bonifica; Governo all’ultimo miglio: politica estera e stagnazione i due fronti caldi per Meloni; Eco Delivery, a Genova l'evento conclusivo - Qui Salute. La settimana. Il Milleproroghe sbarca al Senato per l’ultimo miglioProsegue invece in Affari sociali l’esame della risoluzione M5S per limitare l’uso di zuccheri e grassi per contrastare l’obesità infantile. Previste due interrogazioni (che erano state rinviate la ... quotidianosanita.it Speranza alla Camera: Siamo all’ultimo miglio, serve sforzo unitario e leale collaborazioneCon la preoccupazione che vivo da Ministro della Salute, anche rispetto alle tensioni di questi giorni, voglio rivolgere a tutti un accorato messaggio di responsabilità per l’unità a Roma come in ... affaritaliani.it In questi giorni è nata la Camera forense per la Costituzione. Il nostro augurio di buon lavoro! x.com Angelo Greco. . Decreto sicurezza: approvazione con voto di fiducia e profili critici La Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto sicurezza con 203 voti favorevoli, 117 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento passa ora alla fase finale, con esam - facebook.com facebook