Dl Sicurezza proteste delle opposizioni alla Camera | Avete toccato il fondo Fermatevi testo incostituzionale

Da ilfattoquotidiano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la discussione alla Camera sul decreto Sicurezza, le opposizioni hanno protestato, accusando il governo di aver raggiunto un punto basso e chiedendo di fermarsi, definendo il testo incostituzionale. Hanno inoltre richiesto la convocazione della conferenza dei capigruppo per ottenere chiarimenti sulla posizione del governo e sulle possibili soluzioni riguardo al decreto. La discussione si è animata con interventi e proteste da entrambe le parti.

Le opposizioni chiedono la convocazione della conferenza dei capigruppo affinché “governo e maggioranza chiariscano quale sarà la soluzione” sul decreto Sicurezza. “Prima di iniziare a discutere del merito, credo sia necessario soffermarsi sul metodo. Questo decreto è stato tenuto in ostaggio dal Senato per quasi 50 giorni. Nonostante questo il decreto è arrivato a Palazzo Madama senza il mandato al relatore. Noi abbiamo ricevuto il testo la scorsa settimana, le modalità sono state contestate anche con il presidente della Camera”, ha esordito la capogruppo Pd Chiara Braga. “La giornata di ieri si è ulteriormente aggravata, il sottosegretario Mantovano è salito al Colle a fronte dei rilievi sull’art.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Dl Sicurezza, proteste delle opposizioni alla Camera: “Avete toccato il fondo. Fermatevi, testo incostituzionale”

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