Riccardo Magi sparge cannabis sul testo del dl Sicurezza e la cede polemiche dopo la provocazione alla Camera

Il segretario di un partito politico ha portato della cannabis nella Camera dei Deputati, versandola sul testo del disegno di legge sulla sicurezza e consegnandola alle autorità. La sua azione ha suscitato reazioni e polemiche tra gli altri rappresentanti presenti in aula. L'episodio si è verificato durante una seduta parlamentare, attirando l'attenzione sui metodi di protesta adottati da alcuni esponenti politici.

Riccardo Magi, segretario di +Europa, si è presentato alla Camera dei Deputati con un vasetto al cui interno c’erano 5-6 grammi di cannabis. Il parlamentare ha spiegato di aver comprato la sostanza tramite un link su Telegram, aggiungendo che il suo gesto di portare l’erba a Montecitorio è stato un atto di protesta contro un emendamento al Dl Sicurezza approvato al Senato. Riccardo Magi alla Camera con la cannabis: protesta contro il Dl Sicurezza Magi e Soldo: "Contro il Governo" Maurizio Gasparri contro Riccardo Magi: "Patetico" Riccardo Magi alla Camera con la cannabis: protesta contro il Dl Sicurezza Magi ha contestato l’emendamento del Dl Sicurezza approvato al Senato che non riconosce la lieve entità in caso di uso continuativo di cannabis.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Riccardo Magi sparge cannabis sul testo del dl Sicurezza e la cede, polemiche dopo la provocazione alla Camera Notizie correlate Leggi anche: Dl sicurezza, Magi (+Eu) porta e cede cannabis alla Camera Leggi anche: Nuovo show di Magi alla Camera: regala sacchetti di cannabis e si fuma uno spinello. Nel mirino il dl sicurezza Contenuti utili per approfondire Cannabis protesta alla Camera, Magi: E' più illegale il decreto sicurezza. Cosa è successo al flash mob di +Eu e RadicaliProtesta di +Europa e Radicali per il 4/20 contro il Dl Sicurezza: iniziativa dimostrativa alla Camera e flash mob a Montecitorio. tag24.it Provocazione alla Camera: Magi sparge cannabis sulle pagine del dl sicurezzaSei grammi di cannabis, comprati tramite il link di un canale Telegram poi divisi materialmente sopra il testo del nuovo dl sicurezza, in protesta contro l'emendamento approvato al Senato per non rico ... repubblica.it