Fratelli morti folgorati nel bosco a Magione le vittime sono i gemelli Giacomo e Francesco Fierloni
Due fratelli gemelli sono morti folgorati nel bosco a Magione mentre tentavano di recuperare un piccione da richiamo per la caccia. I fatti sono avvenuti nei pressi di un’area boschiva, dove i due uomini hanno toccato cavi ad alta tensione con un’asta. La loro morte è stata immediata e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarli. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.
Si chiamavano Giacomo e Francesco Fierloni i due fratelli gemelli morti folgorati a Magione (Perugia) toccando cavi ad alta tensione con un’asta nel tentativo di recuperare un piccione da richiamo per la caccia. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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