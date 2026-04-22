Fratelli morti folgorati nel bosco a Magione le vittime sono i gemelli Giacomo e Francesco Fierloni

Due fratelli gemelli sono morti folgorati nel bosco a Magione mentre tentavano di recuperare un piccione da richiamo per la caccia. I fatti sono avvenuti nei pressi di un’area boschiva, dove i due uomini hanno toccato cavi ad alta tensione con un’asta. La loro morte è stata immediata e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarli. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.