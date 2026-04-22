A Magione, in provincia di Perugia, si vive un momento di grande tristezza dopo la morte di due fratelli gemelli, che sono stati colpiti da una folgorazione. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora scossa dall’accaduto. La professoressa che li aveva conosciuti da bambini ha espresso il dolore per averli visti crescere. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti della zona.

Magione (Perugia), 22 aprile 2026 – Un dolore profondo, uno choc. Per le strade di Magione è grande il cordoglio per una famiglia che fa i conti con un doppio lutto. Tutta la città si stringe attorno alla famiglia Fierloni per la morte di Giacomo e Francesco , fratelli gemelli di 23 anni trovati senza vita, folgorati da una scarica dei pali della media tensione. Erano in campagna, in località La Goga, nel comune di Magione, al capanno dove addestravano piccioni da richiamo per la caccia ai colombacci. E’ qui che, nel tentativo di recuperare un volatile, sarebbero morti per arresto cardiaco dopo aver toccato i cavi probabilmente con un’asta di metallo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chi erano i fratelli gemelli morti folgorati: Giacomo e Francesco, il dolore della prof, “Vi ho visto crescere”

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