L’ultimo abbraccio a Giulio Oggi a Capannori i funerali

Oggi pomeriggio alle 15 si svolgono i funerali a Capannori per Giulio Del Fiorentino, collega e direttore di “Noitv” deceduto mercoledì all’età di 56 anni. La cerimonia si terrà nella chiesa del paese. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra amici, colleghi e conoscenti. La salma sarà accompagnata dai familiari fino alla chiesa per l’ultimo saluto.

Si terranno questo pomeriggio alle 15, nella chiesa di Capannori, i funerali del collega e direttore di “Noitv“ Giulio Del Fiorentino, morto mercoledì a soli 56 anni. La salma resterà esposta alla sala del commiato della Croce Verde sino a fine mattinata. E per tutta la giornata di ieri hanno continuato ad arrivare i messaggi di cordoglio e di ricordo. Giulio Del Fiorentino, infatti, era molto popolare in tutta la Lucchesia, stimato da tutti. Tantissimi, infatti, i messaggi di commozione, segno tangibile dell’affetto che lo circondava. "Ha raccontato il nostro territorio con passione, rigore e umanità. Il suo ricordo resterà vivo nel lavoro svolto e nell’affetto della comunità", si legge in una nota dal Teatro del Giglio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ultimo abbraccio a Giulio. Oggi a Capannori i funerali Notizie correlate Michele Riglietti, l’ultimo abbraccio a Montecchio: quando i funeraliPesaro, 23 febbraio 2026 – L’ultimo saluto a Michele Riglietti si terrà domani alle ore 15 nella chiesa di Montecchio. Ultimo saluto a Piero Cellitti: oggi pomeriggio i funeraliSi terranno nel pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, alle ore 16, i funerali di Piero Cellitti, il 60enne venuto a mancare improvvisamente nella... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: L’ultimo abbraccio a Giulio. Oggi a Capannori i funerali; Ciao Giulio; Lucca, morto il giornalista Giulio Del Fiorentino: aveva 56 anni; Il giornalista Giulio Del Fiorentino, direttore di Noi Tv per 14 anni, è morto. Procida più vuota: l’ultimo saluto a Giulio Esposito tra lacrime e ricordiChiesa gremita ieri l’altro per l’ultimo saluto a Giulio Esposito (Giangiulio) . A Sant’Antuono non c’era un posto libero: la comunità procidana si è stretta, compatta, attorno alla sua famiglia in un ... ildispariquotidiano.it Lago d'Orta Orta SAN GIULIO prov di Novara - facebook.com facebook Giulio Pellizzari ammette: “Mi era venuta voglia di attaccare, ma puntiamo tutto su domani” - x.com