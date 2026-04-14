Ultimo saluto a Piero Cellitti | oggi pomeriggio i funerali

Oggi pomeriggio alle 16 si svolgeranno i funerali di Piero Cellitti, un uomo di 60 anni deceduto improvvisamente ieri. La cerimonia si terrà nella chiesa locale. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore, e il funerale rappresenta il momento di addio per amici e familiari. La salma sarà accompagnata fino al luogo di sepoltura poco dopo la cerimonia.