Ultimo saluto a Piero Cellitti | oggi pomeriggio i funerali
Oggi pomeriggio alle 16 si svolgeranno i funerali di Piero Cellitti, un uomo di 60 anni deceduto improvvisamente ieri. La cerimonia si terrà nella chiesa locale. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore, e il funerale rappresenta il momento di addio per amici e familiari. La salma sarà accompagnata fino al luogo di sepoltura poco dopo la cerimonia.
Si terranno nel pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, alle ore 16, i funerali di Piero Cellitti, il 60enne venuto a mancare improvvisamente nella giornata di ieri. La cerimonia funebre sarà celebrata presso la chiesa della Madonna del Carmine a Tecchiena di Alatri, al termine della quale seguirà.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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