Michele Riglietti l’ultimo abbraccio a Montecchio | quando i funerali

La morte di Michele Riglietti ha portato alla pianificazione dei suoi funerali, previsti per domani alle 15 nella chiesa di Montecchio. La famiglia ha deciso di organizzare la cerimonia in un momento in cui molti amici e conoscenti potranno rendergli omaggio. La comunità locale si prepara a ricordarlo con un momento di commozione e rispetto. La chiesa si riempirà di volti familiari e persone che vogliono salutare l’uomo che ha lasciato un segno.

Pesaro, 23 febbraio 2026 – L’ultimo saluto a Michele Riglietti si terrà domani alle ore 15 nella chiesa di Montecchio. La comunità si prepara a stringersi attorno alla famiglia del giovane scomparso nel tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo via Santa Maria Maddalena a Morciano di Romagna. Michele aveva 18 anni. Poco dopo le tre l’auto su cui viaggiava, una Bmw 320, è uscita di strada: prima l’impatto contro alcuni alberi sul lato della carreggiata, poi il colpo contro il terrapieno di un fosso e il ribaltamento nella scarpata adiacente. Incidente mortale a Morciano, il recupero della Bmw finita nel canale: video L’urto devastante che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Michele Riglietti muore a 19 anni in un incidente a Morciano: la Bmw contro due alberi, tragedia nella notte

Finisce con l'auto in una scarpata, Michele Riglietti muore a 19 anni. La mamma: "Era il mio tutto"

