Luis Henrique stop forzato | quali e quante partite salterà l’ex Marsiglia

Luis Henrique dovrà fermarsi a causa di problemi di salute e non potrà scendere in campo nella partita di domenica contro il Torino. Gli esami effettuati oggi hanno evidenziato la necessità di uno stop che si protrarrà anche oltre questa sfida. Al momento non sono state comunicati dettagli sul numero totale di partite che l’esterno brasiliano dovrà saltare.

di Alberto Petrosilli Luis Henrique è costretto ai box dopo gli esami odierni: l’esterno non salterà soltanto la gara di domenica contro il Torino. L’ Inter deve riorganizzare i propri piani in vista del rush finale. Chivu, dopo aver accolto con apprensione l’esito degli esami svolti all’Istituto Humanitas, valuta ora l’impatto dell’assenza di Luis Henrique, fermato da un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Luis Henrique, stop forzato: quali partite salterà. L’attenzione dello staff medico nerazzurro è tutta rivolta al cronoprogramma per il rientro in campo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’entità del problema muscolare richiederà una sosta di circa 10-15 giorni.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique, stop forzato: quali e quante partite salterà l’ex Marsiglia Notizie correlate Infortunio Luis Henrique: l’Inter perde l’esterno brasiliano. Quali partite salterà e quali sono le sue condizioni ufficialiManu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto alla Roma: così Chivu immagina il nuovo centrocampo Pellegrini Roma, l’addio di Ranieri... Leggi anche: Paura per Gregucci: malore improvviso e stop forzato, ecco quali partite dovrà saltare Panoramica sull’argomento Inter, Luis Henrique fermo per risentimento muscolare: stop di 10-15 giorniL'Inter dovrà affrontare i prossimi impegni senza un elemento chiave del proprio organico: Luis Henrique. L'esterno brasiliano si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Ist ... it.blastingnews.com Inter, stop per Luis Henrique: quando torna l'esterno nerazzurroChristian Chivu perde una della sue pedine a pochi giorni dalla trasferta di Torino contro i granata. Luis Henrique si è fermato a causa di un problema muscolare accusato nelle ultime ore e sarà costr ... tag24.it