Paura per Gregucci | malore improvviso e stop forzato ecco quali partite dovrà saltare

L’allenatore della Sampdoria ha avuto un malore improvviso e sarà costretto a fermarsi, saltando alcune partite importanti della stagione di Serie B. Lo staff medico ha deciso di imporre un periodo di riposo per motivi di salute. La squadra si trova ora a dover affrontare questa assenza in una fase decisiva del campionato.

Sampdoria, malore per Gregucci: una settimana di riposo. Deroga della FIGC per FotiAngelo Gregucci sarà costretto a fermarsi e non potrà guidare la Sampdoria dalla panchina nelle prossime due partite. L'allenatore. Sampdoria, caso Gregucci: sostituito da Foti con delega, ma stasera parlerà Mancini. In caso di squalifica pronto LombardoSette giorni di stop per motivi di salute per l'allenatore a seguito di un malore, verrà sostituito da Foti. Parallelo il caso deferimento: in caso di squalifica pronto Lombardo