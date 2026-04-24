L’Inter ha annunciato che l’esterno brasiliano dovrà stare fuori dal campo a causa di un infortunio. La società ha comunicato ufficialmente le condizioni del giocatore e le partite che salterà, senza fornire dettagli sulle cause dell’infortunio. La notizia rappresenta un colpo per la rosa nerazzurra, che dovrà fare a meno del giocatore per un certo periodo. Nessun altro dettaglio sulle tempistiche o sulla natura dell’infortunio è stato ancora divulgato.

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© Calcionews24.com - Infortunio Luis Henrique: l’Inter perde l’esterno brasiliano. Quali partite salterà e quali sono le sue condizioni ufficiali

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LE FORMAZIONI UFFICIALI Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Perrone, facebook