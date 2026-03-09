Nuova tegola Calhanoglu il comunicato dell’Inter | i tempi di recupero

L’Inter ha diffuso un comunicato ufficiale riguardo ai tempi di recupero di Calhanoglu, dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Il club ha comunicato le ultime novità sulla condizione dell’attaccante turco, senza fornire dettagli specifici sulle tempistiche di rientro. La squadra si prepara a gestire l’assenza e a valutare le prossime mosse in vista delle partite future.

Pessime notizie in casa Inter dopo la sconfitta contro il Milan nel derby: ecco le ultimissime da Appiano Gentile. C'è grande delusione in casa Inter dopo il ko nel derby contro il Milan, valevole per la ventottesima giornata di Serie A: 1-0 il risultato finale a favore dei rossoneri grazie alla splendida rete messa a segno da Estupinan su assist di Fofana. Il vantaggio in classifica dell'Inter sui cugini rossoneri è adesso di 7 punti, quando mancano dieci gare alla fine del campionato. Hakan Calhanoglu (Ansa) – Calciomercato.it Intanto, c'è un'altra pessima notizia in casa Inter come appreso dal comunicato ufficiale di questi minuti: " Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.