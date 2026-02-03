Brigitte Segura a Luino | l’influencer newyorkese scopre il lago maggiore

Brigitte Segura, influencer e fashion designer americana, ha scelto Luino per chiudere il suo tour in Italia. La modella ha passeggiato lungo il lago Maggiore, scattando foto tra le strade del paese e condividendo le sue impressioni sui social. La sua visita ha attirato l’attenzione di molti locali, curiosi di incontrare la star e di vedere da vicino i luoghi che ha visitato.

Brigitte Segura, influencer e fashion designer americana, ha concluso il suo tour italiano con una visita a Luino, nella provincia di Varese, in un’esperienza che mette in valore l’interazione tra arte, moda e territorio. L’incantesimo del Lago Maggiore ha intrattenuto la designer newyorkese, in compagnia del suo compagno Neil, durante una tappa finale del proprio itinerante, che ha visto coinvolte anche le città di Roma, Firenze e Venezia. L’evento, organizzato da “Le Sempiterne”, un’associazione nata da una collaborazione tra Brigitte Segura e la giornalista Simona Fontana Contini, ha avuto come scenario Palazzo Verbania, dove è stato presentato un’esposizione d’arte lombarda e dove l’influencer ha potuto ammirare le creazioni di Mariella Filippi, a partire dal Caffè Clerici fino alla Villa Porta di Colmegna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brigitte Segura a Luino: l’influencer newyorkese scopre il lago maggiore Approfondimenti su Brigitte Segura Si capovolge con il catamarano in mezzo al Lago Maggiore Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Brigitte Segura Il Lago Maggiore incanta New York: il tour dell’influencer americana Brigitte Segura fa tappa a LuinoLUINO, 3 febbraio 2026-Si conclude in questi giorni la visita sul Verbano di Brigitte Segura, nota influencer e fashion designer newyorkese, che insieme al compagno Neil ha scelto le sponde varesine d ... varese7press.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.