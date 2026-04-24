Il governo italiano è stato chiamato a intervenire dopo che il paese non ha anticipato di un anno l’uscita dalla procedura di infrazione. La richiesta arriva da un rappresentante politico che ha invitato le autorità a concentrarsi sulla crescita economica, senza tuttavia fornire dettagli sulle misure specifiche o sui motivi di questa situazione. La notizia si inserisce in un quadro di attese e di analisi sulla gestione delle politiche economiche del paese.

Roma, 23 aprile 2026 – L’Italia non è riuscita ad anticipare di un anno l’uscita dalla procedura di infrazione. E ora che cosa succede? “Due cose - spiega Luigi Marattin, deputato e fondatore del partito Liberaldemocratico -. La prima è che l’Italia non dovrà sottostare al vincolo di ridurre il rapporto debitoPil di un punto l’anno, che sarebbe molto complicato, data la coda del Superbonus. La seconda è che non possiamo usare clausola di salvaguardia che consente di indebitarci - al di fuori delle regole del Patto – per aumentare la spesa militare. Così il governo non avrà bisogno di passare i prossimi mesi, prima delle elezioni, a spiegare perché ci indebitiamo per comprare armi e non per abbassare le bollette agli italiani.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luigi Marattin (Pld): “Il governo reagisca: pensino alla crescita”

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