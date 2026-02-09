Luigi Marattin deputato PLD nella bufera offese a Antonio Esposito molto brutto per la deformità facciale

Luigi Marattin, deputato del Partito Democratico, finisce nel mirino dopo aver pubblicato commenti molto duri contro Antonio Esposito. Marattin ha scritto che l’attivista ha una “deformità facciale molto brutta” sui social, scatenando una forte reazione. La polemica non si ferma, e molti chiedono spiegazioni per un commento che appare come un insulto gratuito. La vicenda ha aperto un dibattito sulla linea tra libertà di espressione e rispetto personale.

È bufera sul deputato Luigi Marattin, accusato di bodyshaming sui social nei confronti di un utente. Il segretario del Partito liberaldemocratico ha definito "davvero molto brutto" Antonio Esposito, un insegnante con una deformità facciale che lo aveva criticato commentando un post su Gaza. Il politico si è poi scusato, ammettendo l'errore. Scuse accettate da Esposito, con una precisazione: "Le parole pesano, e quelle di chi governa pesano il doppio".

Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, si trova di nuovo al centro delle polemiche.

Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, finisce nel mirino per un commento su un social.

Argomenti discussi: Polemica su Marattin (Pld), insulta attivista con deformità facciale: Sei davvero brutto. Poi le scuse; Sei tanto brutto. L’onorevole Marattin offende cantautore di Matera con segni chirurgici sul volto; Deputato Luigi Marattin insulta online il materano Antonio Esposito per un post sulle vittime di un bombardamento dell'esercito israeliano a Gaza City: Sei molto brutto. Le scuse di Nicola Zaccara (segretario regionale PLD); Mi sembri brutto Marattin non accetta le critiche e risponde col bodyshaming.

