Pld le ragioni del Sì | a Napoli incontro con Marattin Lauri Pansini Macry Velardi Iannotti

Pld organizza un incontro pubblico a Napoli per spiegare perché sostiene il “Sì” al prossimo referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Durante l’evento, saranno presenti i membri Marattin, Lauri, Pansini, Macry, Velardi e Iannotti, pronti a rispondere alle domande dei cittadini e a commentare le novità sulla riforma. La riunione si svolge nel centro della città, presso una sala che può ospitare un pubblico interessato a conoscere i dettagli delle proposte di modifica.

Un incontro pubblico per approfondire le ragioni del "Sì" in vista del referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. È l'iniziativa promossa dal comitato "Giustizia Sì" che si terrà mercoledì 18 febbraio alle ore 18, presso l'Hotel Ramada di Napoli.L'evento, ospitato dal Partito LiberalDemocratico della Campania, sarà dedicato in particolare al tema della separazione delle carriere in magistratura, oggetto del quesito referendario. All'incontro interverranno il segretario nazionale del PLD, Luigi Marattin, la professoressa Carla Pansini, ordinario di Diritto processuale penale all'Università Parthenope, il professor Paolo Macry, ordinario di Storia contemporanea all'Università Federico II, e il giornalista Claudio Velardi.