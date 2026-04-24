Durante il primo congresso della UIL Funzione Pubblica di Foggia, si è svolta l’elezione del nuovo segretario generale. La carica è stata assegnata a Luigi Giorgione, che ora guiderà l’organizzazione nella provincia. La nomina è stata ufficializzata al termine delle votazioni svolte tra i membri dell’associazione. Giorgione succede a un predecessore e assume un ruolo di leadership nel settore della pubblica amministrazione locale.

L'elezione del nuovo Segretario è avvenuta nel corso del primo congresso della UIL FP di Foggia. Un congresso che ha sancito l'unione della UIL FPL e della UIL PA. "Un'unione che scrive una nuova storia con l'atto costituente della categoria - ha dichiarato Giorgione - adeguando il Sindacato alle nuove trasformazioni del lavoro pubblico. Ci attendono nuove sfide che affronteremo, come sempre, mirando al dialogo e al confronto per governare i cambiamenti nell'interesse esclusivo di lavoratori e lavoratrici. Il lavoro pubblico necessita di un radicale miglioramento in termini di organici e di organizzazione, con retribuzioni adeguate al costo della vita".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Luigi Giorgione è il neo segretario generale della Uil Funzione Pubblica di Foggia

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