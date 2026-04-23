Luigi Giorgione neo segretario della Uil Funzione Pubblica di Capitanata
Durante il primo congresso, si è ufficialmente costituita la Uil Funzione Pubblica di Foggia, risultato dell’unione tra la Uil Fpl e la Uil Pa. La creazione di questa nuova sigla rappresenta un evento importante per il movimento sindacale nella provincia. In questa occasione è stato nominato nuovo segretario della sezione locale.
L'unione tra la Uil Fpl e la Uil Pa ha ufficialmente segnato la nascita della Uil Funzione Pubblica di Foggia durante un primo congresso che ha sancito un passaggio storico per il sindacalismo locale. L'atto costituente rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni che stanno investendo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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