Luigi Giorgione neo segretario della Uil Funzione Pubblica di Capitanata

Durante il primo congresso, si è ufficialmente costituita la Uil Funzione Pubblica di Foggia, risultato dell’unione tra la Uil Fpl e la Uil Pa. La creazione di questa nuova sigla rappresenta un evento importante per il movimento sindacale nella provincia. In questa occasione è stato nominato nuovo segretario della sezione locale.