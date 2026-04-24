L’Ue divisa anche sulle misure contro il caro-energia Meloni torna a casa a mani vuote

L’Unione europea è divisa sulle strategie da adottare per affrontare il caro-energia, mentre il governo italiano torna a casa senza aver ottenuto nuove misure. Eurostat ha confermato che nel 2025 il deficit italiano supererà il limite del 3%, portando il paese sotto procedura d’infrazione. Questa situazione riduce le possibilità di manovra del governo per gestire gli aumenti dei costi energetici e le spese previste nella prossima legge di bilancio.

Dopo che Eurostat ha confermato che l’Italia resta sotto procedura d’infrazione Ue, dal momento che il deficit nel 2025 ha superato la soglia del 3%, i margini di manovra del governo, per far fronte ai rincari energetici e alle spese della prossima Finanziaria, si sono drasticamente assottigliati. La speranza del governo Meloni era trovare una sponda in Europa per ottenere più flessibilità. La sponda l’ha trovata nella Spagna di Pedro Sanchez, da cui l’Italia resta però lontanissima in materia di diritto internazionale e per la postura nei confronti di Israele. Ma Roma e Madrid, al Consiglio informale Ue di Cipro conclusosi ieri, hanno trovato il muro di Germania e Olanda, oltre a quello della stessa Commissione europea.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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