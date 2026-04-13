Il prossimo 22 aprile, la Commissione europea prevede di adottare una comunicazione dedicata all'energia, che conterrà le prime risposte alle preoccupazioni nate dalla crisi in Medio Oriente. L'attenzione principale sarà rivolta alle misure per affrontare il caro energia e alle azioni per garantire una maggiore stabilità nel settore energetico dell'Unione. La comunicazione arriverà dopo un periodo di consultazioni e analisi delle condizioni attuali.

La Commissione europea prevede di adottare il prossimo 22 aprile una comunicazione sull'energia con le prime risposte alla crisi in Medio Oriente. È quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari Ue, pubblicato ieri e ancora suscettibile di modifiche. La 'toolbox' con le misure per sostenere gli Stati membri nel proteggere famiglie e imprese dai rincari energetici è stata annunciata dalla presidente Ursula von der Leyen al Vertice Ue di marzo. A Bruxelles non si esclude che la comunicazione, di natura non legislativa, possa essere accompagnata da proposte legislative.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Commissione Ue verso le misure contro il caro energia il 22 aprile

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