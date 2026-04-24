Chi era Lucia Tognela la donna trovata morta con i morsi di cane sul corpo

Una donna di 60 anni è stata trovata morta nei boschi sopra Tirano. Sul suo corpo sono state rilevate ferite da morsi di cane. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore e sta attirando l’attenzione delle autorità locali. La polizia sta conducendo accertamenti per chiarire le circostanze del decesso e identificare eventuali responsabilità. La vittima, conosciuta nelle cronache della zona, era residente nella zona.

Il nome di Lucia Tognela è quello che sta circolando maggiormente nelle cronache regionali e non solo: si tratta della donna di 60 anni trovata senza vita nei boschi sopra Tirano. Ciò che caratterizza maggiormente la sua vicenda è che al momento l’ipotesi più accreditata in merito al decesso è.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Scoperta shock nei boschi: trovata una donna priva di vita, sul corpo morsi di caniPiù passa il tempo, più sembrano delinearsi i contorni di una tragedia scioccante (anche se è ancora presto per trarre delle conclusioni): il... Leggi anche: Donna trovata decapitata nel casolare a Scandicci: identificata la vittima, un cane vegliava sul corpo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di cani; Donna morta nei boschi di Trivigno: si indaga sui cani della zona; Sbranata dai cani, la vittima è Lucia Tognela di 60 anni: indagini in corso, si segue la pista degli animali di grossa taglia del posto; Lucia Tognela, morta a 60 anni nel bosco di Trevigno: l'ipotesi di un branco di cani che l'ha sbranata. Lucia Tognela, chi era la donna sbranata e uccisa da un branco di caniSessant'anni e madre di due figli: il corpo senza vita della donna è stato trovato nel pomeriggio di giovedì, nei boschi di Trivigno (Sondrio) ... milanotoday.it Lucia Tognela, sbranata dai cani mentre fa trekking nel bosco: il corpo dilaniato ritrovato da un escursionistaUn corpo senza vita, segnato da profonde ferite, è stato scoperto nel pomeriggio di ieri (23 aprile) in un'area boschiva di Trivigno, in territorio comunale di ... ilgazzettino.it Corriere della Sera. . È stato il proprietario dei cani, 5 dogo argentini, a chiamare i soccorsi, dicendo di aver trovato una donna ferita da morsi di animali. La donna era Lucia Tognela, 59 anni, originaria di Villa di Tirano e residente a Bianzone (Sondrio), sposat facebook Tirano, sbranata da 5 cani Dogo argentino mentre fa un’escursione: chi era Lucia Tognela, 59 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com